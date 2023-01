NÜRNBERG. (65)

In der Nacht zum Samstag (14.01.2023) erregte ein junger Mann mit ungewöhnlichem Verhalten die Aufmerksamkeit einer Zivilstreife in der Nürnberger Innenstadt. Als die Beamten den 19-Jährigen überprüften, stellten sie fest, dass der Mann wiederholt einen Beutel mit Rauschgift in einen Mülleimer geworfen hatte.

Der 19-Jährige war den zivilen Polizeibeamten gegen 03:30 Uhr an der Frauentormauer aufgefallen. Dort hatte der junge Mann unmittelbar nach dem Erblicken eines vorbeifahrenden Streifenwagens einen Beutel in einen Mülleimer entsorgt. Als der Streifenwagen außer Sichtweite war, holte der 19-Jährige den zuvor „entsorgten“ Beutel wieder aus dem Papierkorb. Nachdem der Mann dieses Prozedere wiederholte als erneut ein Streifenwagen an der Örtlichkeit vorbeifuhr, entschlossen sich die Beamten, zu einer Kontrolle des 19-Jährigen.

Die Beamten nahmen den Beutel aus dem Mülleimer an sich und fanden darin eine kleinere Menge Haschisch. Das Rauschgift stellten die Polizisten sicher und leiteten gegen den 19-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

