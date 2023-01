FÜRTH. (62) Ein 44-jähriger Mann steht in Verdacht, sich am Freitag (13.01.2023) auf einem Parkplatz im Stadtteil Poppenreuth aus seinem Auto heraus in schamverletzender Weise gezeigt zu haben. Ein Hinweis auf das Kennzeichen des Mannes führte die Polizei zu dem Tatverdächtigen.

Der Täter war um kurz nach 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Hans-Vogel-Straße aufgetreten. Mit heruntergelassener Seitenscheibe war er unmittelbar an einer Frau vorbeigefahren. Die erkannte, dass der Mann sich dabei entblößt hatte und sich in unsittlicher Art und Weise selbst berührte.

Da sich die Frau das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt hatte, suchte die Polizei noch am selben Tag die Halteradresse des Fahrzeugs im Landkreis Erlangen-Höchstadt auf. Der Tatverdacht richtet sich nach demnach gegen einen 44-jährigen Mann. Er muss sich nun wegen einer exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten. Zudem führte die Polizei bei dem 44-jährigen Tatverdächtigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Erstellt durch: Michael Konrad