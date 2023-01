FÜRTH. (61) In einer Apotheke im Fürther Stadtteil Stadeln ereignet sich am Freitagnachmittag (13.01.2023) ein Verkehrsunfall. Ein 87-jährger Mann war mit seinem Auto in den Verkaufsraum der betroffenen Apotheke gefahren.

Der 87-jährige Autofahrer fuhr um kurz nach 15:00 Uhr mit seinem Mercedes von einem Supermarktparkplatz. Statt in die Theodor-Heuss-Straße einzubiegen, landete der Senior jedoch im Verkaufsraum der gegenüberliegenden Apotheke, nachdem er dort durch die Eingangstür gebrochen war. Eine Angestellte der Apotheke hatte sich noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich begeben können. Auch der 87-Jährige selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Sowohl an dem Mercedes als auch am Interieur der Apotheke entstanden massive Beschädigungen. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass der Sachschaden rund 100.000 Euro betragen dürfte. Das Unfallfahrzeug konnte in Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Abschleppunternehmen aus der Apotheke gefahren werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrspolizei Fürth. Nach aktueller Sachlage geht die Polizei davon aus, dass der Unfall auf einen Fahrfehler des 87-jährigen Mannes zurückzuführen ist.

Erstellt durch: Michael Konrad