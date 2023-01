Coburg. Von Freitagmittag bis Samstagmittag hinterließen Unbekannte ihre Schmierereien an zwei Fenstern in der Judengasse 2 in Coburg. Die Kripo Coburg sucht nach den Tätern.

Offensichtlich wollten Unbekannte ihren Unmut über die jüngsten Geschehnisse im nordrhein-westfälischen Lützerath demonstrieren. Sie beschmierten zwei Fenster eines Hauses in der Judengasse 2 und verursachten damit einen Sachschaden von rund 150 Euro, den nun der Hauseigentümer zu tragen hat.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Mithilfe:

Haben sie von Freitagmittag bis Samstagmittag verdächtige Wahrnehmungen in der Coburger Judengasse gemacht oder verdächtige Personen dort gesehen?

Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.