WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Samstagabend hat ein Unbekannter einen Reise-Trolley und andere Gegenstände aus einem - offenbar unversperrtem - Pkw entwendet. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen silbernen Mercedes am Samstagabend, gegen 19.10 Uhr, in der Reisgrubengasse am Fahrbahnrand geparkt. Als er kurz nach 19.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden unterschiedliche Gegenstände entwendet. Unter anderem auch der Reise-Trolley, der sich im Kofferraum befand. Der Gesamtbeuteschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.