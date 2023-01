ENGELSBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Nacht zum Samstag, 14. Januar 2023, in einem Einfamilienhaus in Engelsberg ein Feuer aus. Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen zur Brandursache.

Gegen 00.40 Uhr hatte eine Bewohnerin am frühen Samstagmorgen das Feuer bemerkt, welches im Erdgeschoß des Einfamilienhauses in der Tunzenstraße in Engelsberg ausgebrochen war und den Notruf gewählt. Die Frau und der zweite Bewohner verließen daraufhin das Haus und warteten das Eintreffen der Feuerwehren aus Engelsberg, Garching und Traunstein ab. Beide kamen wenig später mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Weniger als eine Stunde nach Alarmierung hatten die Helfer die Flammen gelöscht. Neben dem Raum im Erdgeschoß, in dem das Feuer ersten Ermittlungen zufolge ausgebrochen war, wurden fast alle weiteren Räume im Haus durch den Rußniederschlag beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehren übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Fachkommissariat 1 der Kripo Traunstein übernommen.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht.