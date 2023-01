0083 – Nach Ladendiebstahl: Goldkettendieb gesucht

Innenstadt – Am 11.01.2023 (Mi.) kurz vor 19.00 Uhr ereignete sich in einem Kaufhaus in der Bgm.-Fischer-Str. 6 (Galeria Kaufhof) ein hochpreisiger Ladendiebstahl. Ein bislang unbekannter Mann interessierte sich offenbar schon tags zuvor für eine goldene Halskette im Verkaufswert von knapp 5.500 Euro, nahm diese aber nicht mit. Am Mittwoch erschien der Kunde dann nochmals an dem Schmuckstand, nahm die Goldkette an sich und flüchtete aus dem Laden.

Er wurde wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, heller Dreitage-Bart, blaue Augen, an beiden Händen jeweils am Handrücken tätowiert, ebenso am Hals (Schriftzeichen in Schreibschrift), er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Weste und grauem Kapuzenpulli und hatte eine schwarze Woll-/Strickmütze auf; er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

0084 – Bewaffneter Indianer in Straßenbahn: Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (12.01.2023) gegen 16.40 Uhr wurde eine Polizeistreife an den Oberhauser Bahnhof geschickt, nachdem zuvor eine Mitteilung einging, dass in der Straßenbahn (zwischen den Haltestellen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof) ein Mann mit einer Waffe hantiere und dabei u. a. herumschreie, dass er ein Indianer sei. Am Oberhauser Bahnhof wurde der „Indianer“ dann von der Polizei kontrolliert. Der mit rund 1,4 Promille alkoholisierte 36-Jährige hatte eine Spielzeugpistole dabei und wirkte stark betrunken. Nachdem er auf der Fahrt zum Polizeiarrest starke Stimmungsschwankungen zeigte, wurde er zur Untersuchung und psychologischer Betreuung in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Ungeachtet seiner körperlichen und psychischen Verfassung sucht die Polizei nun Fahrgäste, die sich durch das Auftreten des 36-Jährigen bedroht gefühlt haben und zur genauen Sachverhaltsaufklärung beitragen können.

Sie werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 zu melden.

0085 – Aggressionsdelikt im Straßenverkehr: Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (12.01.2023) gegen 11.15 Uhr war ein Lkw-Fahrer auf der B17 in Fahrtrichtung Norden (Donauwörth) unterwegs und wollte die B17 an der Abfahrt Stuttgarter Straße verlassen. Dabei wurde er von einem links von ihm fahrenden Volvo-Fahrer offenbar derart geschnitten, dass der Brummi-Lenker stark bremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Auf Höhe der Biberbachstraße wollte der Lkw-Fahrer den Volvo-Fahrer deshalb zur Rede stellen und stieg aus. Der Volvo-Fahrer hingegen fuhr weiter und streifte den Lkw-Lenker beim Vorbeifahren an der Hüfte, weswegen dieser zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. Der unbekannte Volvo-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Donauwörther Straße fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Volvo mit WM – Kennzeichen (für Weilheim) gehandelt haben.

Gesucht werden nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein Mitarbeiter der LEW, der den Lkw-Fahrer von seinem Kleintransporter aus ansprach. Er, wie auch andere Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall evtl. mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 zu melden.

0086 – Falsche Handwerker: Warnmeldung

Innenstadt – Gestern Mittag (12.01.2023) gegen 12.15 Uhr, läutete bei einer Rentnerin am Lauterlech ein unbekannter Mann an der Wohnungstüre, der sich als Handwerker vorstellte. Er gab an, dass im Nachbarhaus derzeit nur braunes Wasser aus den Leitungen kommen würde und er bei ihr nun nachsehen müsse, ob nicht evtl. ein Wasserrohrbruch vorliegt. Trotz Skepsis ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung und ging mit ihm in die Küche. Nachdem hier nur klares Wasser aus dem Hahn kam, verließ der vermeintliche Handwerker nach ein paar Minuten das Anwesen wieder. Als der Mann weg war, beschlich die Frau ein komisches Gefühl, weshalb sie in der Wohnung nachsah, ob ihr Erspartes noch da war. Hier musste sie dann feststellen, dass ein mittlerer vierstelliger Eurobetrag fehlte.

Während die Frau mit dem „Handwerker“ in der Küche war, muss mutmaßlich ein zweiter Unbekannter die Wohnung durch die vermutlich nur angelehnte Wohnungstüre unerkannt hineingelangt sein und das Geld entwendet haben.

Mit weiterem Auftreten der Männer mit dieser oder ähnlicher Maschen muss gerechnet werden. Wie man sich davor schützen kann: www.polizei-beratung.de