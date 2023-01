70. Vermisstenfall geklärt – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 01.12.2022, Nr. 1886

Wie berichtet, meldete am Freitag, 25.11.2022, gegen 12:30 Uhr, eine Mutter ihre beiden 15-jährigen Zwillingstöchter bei einer Polizeiinspektion als vermisst.

Am Abend des Mittwoch, 11.01.2023, kehrten die beiden Mädchen nun wohlbehalten zur Wohnung der Eltern zurück. Derzeit ist noch unklar, wo sie sich seit ihrem Verschwinden aufgehalten haben. Ein Anfangsverdacht von Straftaten besteht derzeit nicht.

71. Einbruch in Einfamilienhaus – Laim

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 19:15 Uhr, kehrte eine 55-jährige Frau mit Wohnsitz in München und deren Ehemann nach einem Urlaub in ihr Einfamilienhaus zurück.

Am nächsten Morgen stellten sie im Obergeschoss des Hauses fest, dass die dortigen Zimmer anscheinend durchsucht worden waren. Im Anschluss stellten sie fest, dass sich im Dachgeschoss ein beschädigtes Dachflächenfenster befand. Zudem sei die Balkontür offen gestanden.

Nach momentanem Ermittlungsstand stiegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Dach des Anwesens und verschafften sich über das Dachflächenfenster gewaltsam Zutritt. Der oder die Täter entwendeten Schmuck und Armbanduhren.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom Montag, 09.01.2023 bis Mittwoch,11.01.2023, im Bereich der Rechpacherstraße und Agricolastraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

72. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Obersendling

Am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 14:30 Uhr, wollte ein 74-jähriger Mann mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, Opel, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Zielstattstraße einparken.

Hierbei verwechselte er Bremse- und Gaspedal, überfuhr in Folge eine Grünfläche, schleifte an einem geparkten Pkw, Chrysler, entlang und fuhr frontal auf einen Betonträger auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw in eine Parklücke zurückgeschleudert.

Der 74-Jährige als auch seine 72-jährige Ehefrau konnten das Fahrzeug nicht mehr verlassen. Durch die Airbagauslösung wurden beide im Brustbereich verletzt. Verständigte Rettungskräfte der Feuerwehr zogen das Auto aus der Parklücke und versorgten das Ehepaar notärztlich vor Ort, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurden.

An dem Pkw Opel entstand erheblicher Sachschaden. An dem geparkten Fahrzeug wurde die Beifahrertür eingedrückt.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich mit jetzigem Kenntnisstand auf mehrere tausend Euro.

Zur genauen Unfallursache hat die Verkehrspolizei München die weiteren Ermittlungen übernommen.

73. Unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 10.01.2023, wurde Beamten des Kommissariats 83 bekannt, dass ein bis dato noch unbekannter Täter aus einem Hotel in Ludwigsvorstadt heraus, Betäubungsmittel verkauft. Noch am selben Tag wurde auf Antrag über die Staatsanwaltschaft München I vom Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss für das Hotelzimmer eines 36-jährigen Mannes mit albanischer Staatsangehörigkeit erlassen.

Die Beamten trafen bei Vollziehung des Durchsuchungsbeschlusses nicht nur auf den Beschuldigten, sondern auch auf eine nicht geringe Menge Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld.

Der anfängliche Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ließ sich darüber hinaus durch diverses Verpackungsmaterial und Feinwaagen verifizieren.

Der 36-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, wurde am 11.01.2023, Mittwoch, dem Haftrichter vorgeführt. Gegen den Mann, der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten war, wurde Haftbefehl erlassen aufgrund Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

74. Terminhinweis: Polizei lädt ins Theater ein

In Kooperation mit dem Münchner Sicherheitsforum e. V. wird das Polizeipräsidium München auch im neuen Jahr das Engagement des mit dem „European Crime Prevention Award“ der EU ausgezeichneten Replaytheaters aufrechterhalten.

Die professionellen Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen stellen in dem Stück „Grüß Gott, schön, dass Sie da sind“ die skrupellosen Methoden von Trickdieben dar.

Alle Schauspieler/innen* spielen dieses nach wie vor aktuelle Phänomen anhand der perfiden Methoden des „Falschen Polizeibeamten“, „Falschen Handwerkers“ und des „Enkeltricks“ nach. Freiwillige werden von den Komparsen sogar in das Spiel integriert und können am eigenen Leib erfahren, wie hinterhältig die Kriminellen vorgehen.

Bei Kaffee und Kuchen haben die Zuschauer nicht nur die Möglichkeit, sich über geeignete Präventionsmöglichkeiten bei der Münchener Polizei zu informieren, sondern können auch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in den direkten Dialog treten.

Dank der finanziellen Unterstützung des Münchner Sicherheitsforums e.V. sind alle Veranstaltungen kostenlos.

Jeder ist herzlich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte rechtzeitig beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-3699 an.

Die nächste Veranstaltung findet am Montag, 16.01.2023 ab 14:00 Uhr in dem Bürgerhaus Römerschanz, Dr.-Max-Straße 1-3, 82031 Grünwald statt.

Weitere Termine folgen.

Die Münchner Polizei freut sich auf Ihren Besuch.