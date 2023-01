NÜRNBERG. (56) Am frühen Donnerstagmorgen (12.01.2023) versuchten zwei bislang unbekannte Täter, einen Mann zu berauben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen der Tat.



Gegen 05:20 Uhr sprachen zwei bislang unbekannte Täter einen 23-jährigen Mann an der Frauentormauer auf Höhe der Hinteren Sterngasse an und forderten die Herausgabe seines Geldbeutels. Als der Mann dies verweigerte, griffen ihn die beiden Täter an, rissen ihn zu Boden und schlugen auf ihn ein. Erst durch die Hilfe zweier Passanten ließen die Unbekannten von dem Geschädigten ab und ergriffen die Flucht.

Der Geschädigte konnte sich im Besitz seines Geldbeutels halten.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß, Oberlippenbart, arabisches Erscheinungsbild. Zur Bekleidung ist bekannt: grüne Weste, darunter ein Pullover

Täter 2: etwa 25 Jahre alt, 185 cm groß, Vollbart, arabisches Erscheinungsbild.

Zur Bekleidung ist bekannt: weiße Jacke

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben. Insbesondere werden die beiden bislang unbekannten Passanten, die dem Geschädigten zur Hilfe kamen, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl