KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bietet derzeit im 14-tägigen Rhythmus dienstags von 19:30 - 21:00 Uhr die kostenlose Vortragsreihe „Sicher im Alltag und mit Sicherheit gut unterwegs“

In Kooperation mit der VHS Kempten an. Am Dienstag, den 17.01.2023 folgt ein Vortrag zum Thema

„Internetbetrug: Neue Medien - neue Wege für Betrüger“.

Dienstag, 17.01.2023

19:30 - 21:00 Uhr

Erfreulicherweise öffnen sich – Dank entsprechenden Angeboten – immer mehr Ältere gegenüber den modernen Medien. Meist kann aber in diesen Kursen nur Basiswissen vermittelt werden. Deshalb sind gerade die neuen, meist älteren Nutzer von PC, Laptop und Smartphone durch Internetbetrug besonders gefährdet. Was Sie durch Ihr Surfverhalten tun können, um den Betrügern nicht in die Falle zu gehen, erfahren Sie in diesem Vortrag.

Referent: Seniorenberater Günter Drewke

(PP Schwaben Süd/West)

Veranstaltungsort:

VHS Kempten

Zimmer 102, 1. OG

Bodmanstraße 2, 87435 Kempten

Eintritt frei!

Ansprechpartner:

Tanja Molocher, Kriminalhauptkommissarin und Petra Tebel, Kriminaloberkommissarin

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Auf der Breite 17

87439 Kempten

Tel.: 0831/9909- 1312 oder 1315