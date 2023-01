ORTENBURG, LKR. PASSAU. Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Fünf Personen verletzt, darunter zwei Kinder.

Am Donnerstag (12.01.2023), gegen 17.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Jaging und Vilshofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw von Jaging in Richtung Vilshofen. Hierbei kam er in einem Waldstück in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zuerst mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Mannes und schleuderte anschließend in den Pkw einer 30-jährigen Frau.

Bei dem 24-jährigen Mann und die 30-jährige Frau handelte es sich um ein Ehepaar, welches in zwei Fahrzeugen hintereinander von Vilshofen in Richtung Jaging unterwegs war. Im Fahrzeug des 24-jährigen Mannes saß der zweijährige Sohn, im Fahrzeug der Ehefrau saß die 6 Monate alte Tochter.

Der Unfallverursacher musste von den eingesetzten Feuerwehrkräften mit dem Rettungsspreizer aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Ehepaar und ihre beiden Kinder wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehren aus Vilshofen, Aldersbach und Neustift.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau, PHK Schraml, 08541/9613-20

Veröffentlicht: 13.01.2023, 09:05 Uhr