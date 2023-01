64. Diebstahl eines E-Bikes; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Neubiberg

Am Dienstag, 10.01.2023, gegen 13:30 Uhr, kontrollierte eine zivile Streife der Münchner Verkehrspolizei einen Transporter (IVECO mit ungarischer Zulassung) auf der Bundesautobahn 8.

Die beiden Insassen, ein 43-jähriger ungarischer und ein 31-jähriger rumänischer Staatsbürger, gaben an, lediglich Sperrmüll zu transportieren.

Bei der Durchsuchung des Transporters konnte ein neuwertiges E-Bike aufgefunden werden.

Nachdem die beiden Insassen sowie der Transporter zu einer Polizeidienstelle verbracht wurden, konnten bei der weiteren Absuche hochwertige Werkzeuge und ein aufgetrenntes Fahrradschloss im Transporter aufgefunden werden. Im Nachgang der Recherche konnte der rechtmäßige Besitzer (mit Wohnsitz im Landkreis München) des E-Bikes ermittelt und benachrichtigt werden. Dieser hatte den Diebstahl bislang noch gar nicht bemerkt. Er konnte jedoch versichern, dass das E-Bike mit einem Fahrradschloss versperrt war.

Die beiden Insassen befinden sich in Untersuchungshaft. Der Transporter wurde beschlagnahmt.

Das gestohlene E-Bike wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Die weiteren Ermittlungen werden in dieser Sache durch das Kommissariat 61 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

65. Diebstahl aus Opferstock; Festnahme von einem Tatverdächtigen – Aying

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 14:50 Uhr, entwendete ein 40-jähriger Mann mit Wohnsitz in München Bargeld aus einem Opferstock einer Kirche in Aying. Hierzu verwendete er ein selbstgebasteltes Werkzeug.

Der Mann wurde durch Zeugen beobachtet welche die Polizei verständigten. Nachdem sich der 40-Jährige vom Tatort entfernen wollte, wurde dieser von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten. Der 40-jährige wurde wegen der Tat angezeigt und nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

66. Verkehrsunfall; zwei Personen schwer verletzt – Feldmoching

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw Audi auf der Lerchenauer Straße. Als Beifahrer begleitete ihn ein 38-Jähriger.

Im Bereich einer leichten Linkskurve geriet der Fahrer, nach den ersten Ermittlungen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer nicht unerheblichen Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß neben der Fahrbahn gegen zwei Bäume und einen Lichtmast. Hierdurch wurde der Pkw ausgehebelt und überschlug sich.

Die beiden Männer unternahmen nach dem Verkehrsunfall einen Fluchtversuch zu Fuß. Sie konnten hierbei jedoch von Zeugen beobachtet und durch eine Polizeistreife im Nahbereich kontrolliert werden.

Die beiden Männer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Sie wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Unfallhergang entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

67. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Pasing

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 14:20 Uhr, kontaktierte ein bislang unbekannter Täter telefonisch eine 63-jährige Frau mit Wohnsitz in München und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen.

Der Anrufer schilderte, dass der Sohn der 63-Jährigen eine schwangere Frau bei einem Verkehrsunfall verletzt habe und das ungeborene Kind verstorben sei. Ein weiteres Kind sei durch den Unfall ebenfalls verletzt worden und der Sohn befände sich nun im Polizeigewahrsam.

Als Schmerzensgeld fordere die Familie der Verunfallten einen Betrag in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die 63-Jährige übergab schließlich einem bislang ebenfalls unbekannten Abholer einen Teilbetrag der geforderten Summe an der Wohnungstüre. Erst nach der Übergabe verständigte sie telefonisch ihren Sohn, der sie über den Betrug aufklärte und den Notruf verständigte.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Fachkommissariat 3, AG Phänomene, der Münchner Kriminalpolizei.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.



Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.



68. Körperverletzungsdelikt und Trunkenheitsfahrt – Kirchheim

Am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 01:15 Uhr, kam es in Kirchheim bei München zu einem Streit zwischen einem 31-Jährigen und einem 33-Jährigen Mann. Die beiden Männer sind Arbeitskollegen und haben ihre Wohnsitze im Landkreis München.

Im Laufe des zunächst verbalen Streits schlug der 31-Jährige dem 33-Jährigen mit der Hand ins Gesicht. Schließlich wurde zur Anzeigenaufnahme die Polizei hinzugezogen.

Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 31- jährigen Mann fest. Da mehrere Zeugen beobachten konnten, wie der Mann mit seinem Pkw zur Tatörtlichkeit gefahren ist, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine deutliche Alkoholisierung. Der 31-Jährige wurde im Anschluss zur Blutentnahme verbracht.

Der 31-Jährige wurde wegen der Delikte angezeigt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte).

69. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Altstadt

Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 22.45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz im Bereich eines Beherbergungsbetriebs in der Münchner Altstadt.

Im Verlauf dieses Einsatzes traf ein 34-jähriger Polizeibeamter in Zivil auf einen 28-jährigen Ungarn (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) im Erdgeschoss des Beherbergungsbetriebs, als dieser gerade aus dem Aufzug trat. Der Polizeibeamte gab sich als solcher zu erkennen und sprach den Mann an, woraufhin dieser nun unvermittelt ein bereits aufgeklapptes Klappmesser aus seiner Jackentasche zog und in Richtung Halsregion des 34-Jährigen stach. Dieser konnte den Angriff abwehren und wurde mit dem Messer lediglich an den Händen verletzt.

Im Anschluss konnte der 28-Jährige überwältigt und festgenommen werden. Er wird im Laufe des Tages nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Bei dem Einsatz waren über zehn Streifen eingesetzt. Die Münchner Kriminalpolizei hat noch vor Ort intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der verletzte Polizeibeamte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er ist momentan nicht dienstfähig.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden in der Folge durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen, da wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an dem Polizeibeamten ermittelt wird.