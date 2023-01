SCHÖNAU, LKR. ROTTAL-INN. Ein 53-Jähriger war am Mittwoch auf seinem Hof im Gemeindebereich Schönau mit Arbeiten an einer Getreideförderschnecke beschäftigt. Gegen 10:50 Uhr kam er versehentlich mit dem Arm in die laufende Maschine und wurde dabei schwer an der Hand verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Kripo Passau hat die Untersuchungen zu dem Arbeitsunfall übernommen. Hinweise auf Fremdverschulden sind aktuell nicht vorhanden. Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft war mit eingebunden.

Veröffentlicht: 12.01.2023, 11:40 Uhr