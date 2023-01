BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw ist es am Donnerstagmorgen auf der Staatsstraße zwischen Brendlorenzen und Wollbach gekommen. Drei Personen erlitten teils lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Mit den Ermittlungen zum Unfallhergang ist die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale betraut.



Nach ersten Ermittlungserkenntnissen zum Unfallhergang war eine 34-jährige Pkw-Fahrerin gegen 07.20 Uhr mit ihrem Renault auf der St2292 von Brendlorenzen kommend in Richtung Wollbach unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 34-Jährige in den Begegnungsverkehr und kollidierte hier mit einem Fiat, der mit einer 32-jährigen Fahrerin und deren einjährigem Sohn besetzt war.



Durch die Wucht des Aufpralls erlitten Mutter und Sohn in dem Fiat schwere, teils lebensbedrohliche Verletzungen. Die Fahrerin des Renault wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen, Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten kamen nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz befanden sich zudem die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren. Diese befreiten die Schwerverletzten aus dem demolierten Fahrzeug.



Die weiteren Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden von der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale geführt. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Staatsstraße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.



Eine Betreuung der Angehörigen ist bereits angelaufen und wird auch bei den beteiligten Einsatzkräften geprüft. Der zuständige Landrat Thomas Habermann machte sich ebenfalls ein Bild von der Situation vor Ort.