NEUNKIRCHEN A. BRAND, LKR. FORCHHEIM. Am Mittwochmittag fing ein Fahrzeug in einem Wohngebiet in Neunkirchen a. Brand Feuer. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr bemerkte eine aufmerksame Passantin, Flammen im vorderen Bereich eines Kastenwagens. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in der Kettelerstraße geparkt. Als die Feuerwehr kurze Zeit später ankam, stand die Front des Citroen bereits vollständig in Flammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Was den Brand verursacht hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Mittwochmittag, gegen 12.15 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Kettelerstraße in Neunkirchen a. Brand bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.