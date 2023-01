NÜRNBERG. (50) Am späten Mittwochabend (11.01.2023) brachen Unbekannte in zwei Mobilfunkgeschäfte in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Unbekannte zerstörten gegen 23:45 Uhr die Eingangstüren von zwei Mobilfunkgeschäften in der Karolinenstraße und verschafften sich somit Zutritt.

In den Innenräumen entwendeten sie im Anschluss mehrere hochpreisige Elektronikartikel aus dem Sortiment und flüchteten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit einer Vielzahl von alarmierten Streifen verliefen ohne Erfolg. Die Unbekannten erbeuteten Waren mit einem fünfstelligen Gesamtwert. Zudem verursachten sie Sachschäden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten gegeben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt