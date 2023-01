WEIDHAUSEN, LKR. COBURG. Vandalen beschmierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Brücken an der Bundesstraße 303. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte ihre Graffity-Schmierereien an zwei Brücken über der Bundesstraße B303 hinterlassen. Die Täter verunstalteten zum einen den Pfeiler einer Brücke zwischen Weidhausen und Sonnefeld auf einer Fläche von etwa 8 x 2 Metern in bunten Farben. Damit nicht genug. An einer Brücke zwischen Weidhausen und Mödlitz hinterließen sie ebenfalls ihre Spuren. Hier beschmierten sie die beiden Pfeiler zur Fahrbahn hin und den Brückenarm über der B303 in beiden Fahrtrichtungen mit großen weißen Buchstaben. Beide Beschädigungen waren politisch motiviert und stammen dem Inhalt nach offensichtlich aus dem linken Spektrum. Den Schaden trägt nun die Straßenmeisterei Coburg mit zirka 8.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt in dem Fall und bittet um Ihre Hilfe:

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei den Brücken entlang der B303 im Bereich Weidhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Melden Sie sich bei der Kripo in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450.