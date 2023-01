HASSFURT, LKR. HASSBERGE . Am frühen Mittwochmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.

Gegen 04.30 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Rotkreuzstraße informiert. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßfurt am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen von Einrichtungsgegenständen auf das Gebäude verhindern. Einige Bewohner, die sich noch in dem Anwesen befanden, mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen ist das Feuer in einer Kellerwohnung des Wohnhauses durch unsachgemäßen Umgang mit einer Kerze ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich nicht. Insbesondere durch Rußbildung entstanden Schäden, die ersten Schätzungen zufolge in einem niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, ist bis auf Weiteres unbewohnbar.