BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Am Montagabend befuhr ein 75-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Bamberger Straße in Bad Staffelstein in Richtung Ebensfeld. Dabei kam es zum Unfall mit zwei Personen.

Gegen 17 Uhr übersah der Fahrer im Straßenverlauf zwei Fußgängerinnen, die die Straße von links kommend bereits fast überquert hatten. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die beiden 60 und 84 Jahre alten Frauen wurden frontal vom Fahrzeug erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos erlitt einen Schock.