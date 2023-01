Telefonbetrüger täuschen Seniorin - Enkelin angeblich in Verkehrsunfall verwickelt

ASCHAFFENBURG. Erneut haben Telefonbetrüger mit einer gängigen Masche eine Rentnerin um ihr Erspartes gebracht. Ihr wurde vorgegaukelt, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte die Angerufene eine Kaution an eine Abholerin übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Täter riefen am Dienstagvormittag an und berichteten der Seniorin von dem vermeintlichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schilderten sie, dass nur durch die Hinterlegung einer Kaution die Haft für ihre Enkelin abgewendet werden könnte.

Die Frau erklärte sich in der Folge dazu bereit Wertgegenstände zu übergeben. Die aus dem Landkreis Miltenberg stammende Frau wurde von den professionell agierenden Betrügern schließlich in die Aschaffenburger Innenstadt dirigiert, wo es im Bereich des Kreisverkehrs an der Würzburger Straße / Hofgartenstraße zur Übergabe gekommen ist. Eine unbekannte Frau holte dort gegen 14:50 Uhr die vermeintliche Kaution ab und verließ zu Fuß den Tatort.

Beschreibung der Abholerin:

weiblich

circa 162 cm groß

welliges, kurzes Haar

sprach Hochdeutsch

dunkler Hautteint

dunkel gekleidet

Als der Rentnerin später klar wurde, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche gehandelt hatte, verständigte sie die Polizei. Die weiteren Ermittlungen in der Sache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Wer die Übergabe der Beute möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der unbekannten Abholerin beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Brandschaden in Heizungskeller - Kripo ermittelt zur Ursache

MÖMBRIS, OT GUNZENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zum Ausbruch eines Feuers in einem Heizungsraum eines Wohnhauses im Schutzweg. Glücklicherweise war der Kleinbrand wieder von selbst erloschen, sodass in der Folge nichts Schlimmeres passierte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache.

Ein in dem Raum gelagerter Holzstapel hatte im Laufe der Nacht Feuer gefangen und einen Rauchmelder ausgelöst. Der Hausbewohner wurde hierdurch geweckt. Beim Nachsehen bemerkte der Mann keine Flammen. Lediglich die Sicherung am Stromkasten war herausgesprungen.

Erst bei Tageslicht war zu sehen, dass Teile des Holzes Brandspuren aufwiesen und dies den Melder ausgelöst hatte. Das kleine Feuer war offensichtlich noch vor dem nächtlichen Betreten des Raumes erloschen und hatte sich nicht weiter ausgebreitet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Ein Brandstiftungsdelikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nach Mitteilung über Schlangenlinienfahrer - 48-Jähriger mit über drei Promille gestoppt

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Verkehrsteilnehmer informierten am Dienstag die Miltenberger Polizei und teilten einen Pkw mit, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Ursache hierfür stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus. Die Beamten hoffen auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 09:45 Uhr konnte eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg den 48-Jährigen, der mit seinem weißen Peugeot 308 mit Aschaffenburger Zulassung unterwegs war, im Bereich des LIDL-Supermarktes "Am Stadtweg" stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle kam den Beamten direkt deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über drei Promille bei dem Mann.

Der Führerschein des Mannes wurde in der Folge sichergestellt. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle der Polizei konnte er wieder entlassen werden.

Am Pkw des Mannes konnte ein offensichtlicher Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt werden. Auf der bekannten Fahrstrecke des 48-Jährigen auf der B469 konnte bei einer anschließenden Nachschau jedoch kein frischer Unfallschaden, insbesondere im Bereich der Leitplanken, ermittelt werden.

Die Miltenberger Polizei bittet Zeugen, denen der Pkw des Mannes im Bereich der B469 am Dienstagvormittag aufgefallen ist oder die einen möglichen Unfall beobachten konnten, sich unter Tel.: 09371/945-0 zu melden.

Fahrzeugkontrolle auf A3 - Betäubungsmittel aus Auto geworfen - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Autobahnrastplatz eine größere Menge Marihuana sichergestellt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt.

Die Beamten der Verkehrspolizei nahmen am Dienstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, einen mit einer Person besetzten Pkw mit Traunsteiner Zulassung unter die Lupe. Bei der Anhaltung des VW Polos am Parkplatz Röthenwald, konnten die Polizisten sehen, dass ein Rucksack aus dem Auto geworfen wurde. Der Grund war schnell klar. Darin befand sich über ein halbes Kilo Marihuana, das in der Folge sichergestellt wurde.

Der Fahrer und einzige Insasse des Fahrzeugs wurde vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen aus dem Raum Traunstein stammenden Mann im Alter von 23-Jahren, dem nun unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.

Erfolgreiche Verkehrskontrolle - 24-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs - Einhandmesser und Betäubungsmittel sichergestellt

KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Eine Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag hat für einen 24-Jährigen weitreichende Folgen. Eine Streife der Obernburger Polizei konnte bei dem Mann eine Vielzahl von Delikten aufdecken.

Die Beamten stoppten den Pkw des 24-Jährigen um 16:25 Uhr in der Bahnhofstraße und konnten im Laufe der Verkehrskontrolle bei dem Fahrer schnell drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Nach einem positiven Drogenvortest war die Fahrt für den Mann beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zudem konnte die Streife ermitteln, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren konnte während der Kontrolle bei dem 24-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Der 24-Jährige wird sich nun wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz verantworten müssen.

Nach Einbruch in Tabakgeschäft - Aufmerksame Anwohnerin - Schnelle Festnahme von drei Tatverdächtigen

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Nach einem Einbruch am späten Dienstagabend und der zeitnahen Mitteilung einer aufmerksamen Anwohnerin konnten noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 19 Jahren festgenommen werden. Diese hatten aus dem Geschäft eine größere Menge Zippo-Feuerzeuge entwendet.

Die Mitteilung über den Einbruch in das Tabakgeschäft in der Hildenbrandstraße ging gegen 22:25 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Anwohnerin wurde durch Lärm auf den Vorfall aufmerksam, prägte sich die Beschreibung der drei Tatverdächtigen ein und informierte sofort die Polizei. Die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren flüchteten unmittelbar nach der Tat in Richtung Friedhof.

Mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei konnten die Männer, vor allem auf Grund der detaillierten Angaben der Zeugin, nur kurze Zeit später in der Berliner Allee festnehmen und auch die Tatbeute im Wert von mehreren hundert Euro bei diesen sicherstellen. Die Tatverdächtigen wurden in der Folge zur Dienststelle transportiert. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen.

Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten auf Grund des besonders schweren Falls des Diebstahls werden nun bei der Aschaffenburger Polizei geführt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 13:00 Uhr und 17:25 Uhr wurde am Dienstag vor der City-Galerie an den dortigen Fahrradständern ein E-Scooter entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde am Dienstag in der Brentanostraße, auf Höhe einer Gaststätte, ein dort geparkter Audi im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, gegen 08:10 Uhr, touchierten sich bei einem Abbiegevorgang im Bereich der Mainbrücke der Opel eines 55-Jährigen und ein weißer Mercedes. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

ESCHAU, OT SOMMERAU, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag und Samstag wurde im Bereich der Elsavastraße die Restmülltonne einer 29-Jährigen mutmaßlich entwendet. Es kann derzeit auch nicht ausgeschlossen werden, dass Jugendliche bei einer Feier im naheliegenden Sportheim die Tonne versteckt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr, wurde an einem geparkten Mini im Mudweg der linke Außenspiegel beschädigt.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Zwischen 07:45 Uhr und 14:45 Uhr wurde am Dienstag auf dem Parkplatz einer Drogerie "Am Stadtweg" ein dort geparkter Opel Zafira am rechten vorderen Kotflügel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.