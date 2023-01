LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, 06.01.2023, wurde gegen 04:00 Uhr morgens in der Neißestraße in Landshut ein Zigarettenautomat gesprengt.

Ein Anwohner hörte einen lauten Knall und stellte danach den gesprengten Automaten fest.

Das Gerät war stark beschädigt worden, der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Am Automaten wurden Böllerreste aufgefunden. Es war jedoch nichts aus dem Gerät entwendet worden.

Zeugenaufruf

Die Kripo Landshut hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Bereich der Neißestraße bzw. des Pregelwegs zur oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Landshut unter 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Weiß, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 11.01.2023, 13:30 Uhr