WEITRAMSDORF, LKR. COBURG. Am Dienstagnachmittag brach ein Feuer in einem Haus in Weitramsdorf aus und sorgte für einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, sahen Zeugen Rauch aus einem Haus in Weitramsdorf aufsteigen und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zum Brandort im Fichtenweg. Die Bewohnerin konnte das Haus glücklicherweise zwischenzeitlich selbst verlassen. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Feuerwehrkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Gebäudeschaden etwa 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.