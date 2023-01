60. Verkehrsunfall mit Trambahn; eine Person schwer verletzt – Obergiesing

Am Dienstag, 10.01.2023, gegen 10:00 Uhr, wollte ein 73-jähirger Mann mit Wohnsitz in München die Trambahngleise an der Schlierseestraße überqueren.

An einer Querungshilfe betrat der 73-Jährige die Schienen und übersah hierbei die von links kommende, bevorrechtigte Trambahn. Der 73-Jährige wurde von der Trambahn seitlich erfasst, mehrere Meter mitgeschliffen und schließlich unter der Trambahn eingeklemmt. Er musste durch die Berufsfeuerwehr München geborgen werden.

Der 73-Jähirge wurde, obwohl es zu keinem direkten Überrollen kam, schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Trambahn entstand ein geringer Schaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einer halbstündigen Sperrung der Schlierseestraße und damit verbunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.





61. Verkehrsunfall; eine Person leicht verletzt – Haidhausen

Am Montag, 09.01.2023, gegen 08:40 Uhr, fuhr eine 54-jährige Frau auf der Seeriederstraße.

An der Kreuzung zur Einsteinstraße erlitt die 54-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand einen Herzinfarkt und verlor daraufhin das Bewusstsein. Der Pkw VW wurde nun unkontrolliert beschleunigt, überquerte den Kreuzungsbereich und prallte frontal gegen eine Hecke und einen Stahlpfosten.

Ein Feuerwehrmann, der den Unfall beobachtet hatte, eilte der Frau zur Hilfe. Nachdem das Fahrzeug verschlossen war, schlug der Feuerwehrmann eine Seitenscheibe ein. Gemeinsam mit einem hinzukommendem Arzt aus dem nahen Klinikum konnten die beiden Männer die Frau aus dem Fahrzeug ziehen und mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen.

Der Zustand der 54-Jährigen konnte noch am Unfallort stabilisiert werden. Zur weiteren Behandlung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die 54-Jährige wurde durch den Unfall selbst leicht verletzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.





62. Wohnungseinbruch – Solln

Am Dienstag, 10.01.2023, zwischen 08:30 Uhr und 22:50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Hochparterrewohnung.

Die Täter erstiegen den Balkon und konnten dort gewaltsam in die Wohnung eindringen. Die Wohnung wurde durchsucht und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Anschluss konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stridbeckstraße und Echterstraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.





63. Brand eines Sattelzugs – Ramersdorf

Am Dienstag, 10.01.2023, gegen 05:45 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Spanier mit seinem LKW auf der Chiemgaustraße. Auf Höhe der Hausnummer 109 berührte der Sattelauflieger des LKW die Oberleitung der Trambahn.

Durch den Starkstrom begann der Sattelauflieger zum Brennen. Das Feuer wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht.

Es kam bei dem Brand zu keinem Personenschaden. Die Metallabdeckung der Oberleitung wurde beschädigt. Das Dach des Sattelaufliegers brannte durch, sodass auch das geladene Gemüse vollständig zerstört wurde. Insgesamt beträgt die Schadenshöhe mehrere zehntausende Euro.

Die Chiemgaustraße wurde anlässlich des Feuerwehreinsatzes etwa eine Stunde gesperrt.