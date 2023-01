GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Seit Jahren beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Rahmen der Aktion „Wir zeigen Herz“ Nächstenliebe und Großherzigkeit mit einer Spende in der Vorweihnachtszeit für Menschen mit Unterstützungsbedarf in der Region.

Für die Weihnachtsspendenaktion 2022 wurden die „Werdenfelser Werkstätten für Menschen mit Behinderung der KJE-Hilfe e.V.“ ausgewählt. Die Werdenfelser Werkstätten sind eine Einrichtung des Kinder-, Jugend- und Erwachsenenhilfe e.V. in Garmisch-Partenkirchen.

Es handelt sich um eine Einrichtung zur Eingliederung in das Arbeitsleben, wobei ein besonders hoher Wert auf eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung mit geplanter Förderung und Betreuung, entsprechend angepasste Ausbildungs- und Arbeitsplätze, vielfältige arbeitsbegleitende Maßnahmen sowie ein achtungsvolles „Miteinander – Füreinander“ im Alltag, gelegt wird.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd beteiligten sich wieder an der vorweihnachtlichen Spendenaktion. Der Polizeipräsident, Herr Manfred Hauser, überreichte an den Einrichtungsleiter der Werdenfelser Werkstätten, Herrn Peter Pfeiffer, sowie an das Geschäftsführende Vorstandsmitglied, Herrn Ronald Kühn, einen Scheck in Höhe von 6.000,00 Euro. Diese nahmen den Spendenbetrag mit großer Freude entgegen und bedankten sich im Namen der Werdenfelser Werkstätten bei allen Spendern recht herzlich.

Von dem Spendengeld sollen Holzbänke und Holztische beschafft werden. Somit werden für die Menschen mit Behinderung 6 Sitzgruppen für den Aufenthalt im Außenbereich zur Verfügung stehen.

Mit zugegen waren ebenfalls die Dienstellenleiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, Herr Polizeioberrat Christian Langenmair, sowie der Polizeiinspektion Mittenwald, Herr Erster Polizeihauptkommissar Hubert Hohenleitner. Beide Dienststellen haben die Werdenfelser Werkstätten für Menschen mit Behinderung der KJE-Hilfe e.V. für die Weihnachtsspendenaktion 2022 des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd vorgeschlagen.