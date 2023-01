REGENSBURG. Am 8. Januar, gegen 11:35 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines 30-jährigen Regensburgers ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntagmittag stieg die Person über eine offenstehende Balkontüre im Erdgeschoss unberechtigt in die Wohnung eines 30-Jährigen in der Furtmayrstraße ein. Dieser war in der Wohnung und überraschte den Täter. Er flüchtete mit einer über den Balkon in südliche Richtung und nahm eine Armbanduhr aus der Wohnung mit. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifen und auch unter Einsatz eines Polizeihundes nach dem Unbekannten, konnte ihn jedoch bislang nicht ausfindig machen.

Die Person wurde folgendermaßen beschrieben:

Männlich

ca. 20 Jahre alt

südländische Erscheinung

dunkle, kurze, lockige Haare

Oberlippen- und Kinnbart

bekleidet mit weiß-grau gemustertem Pullover und schwarzen Nike-Turnschuhen mit weißer Sohle

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugenaufruf:

Haben Sie zur Tatzeit eine Wahrnehmung gemacht, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte oder haben Sie eine möglicherweise verdächtige Person gesehen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888.