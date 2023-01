ERGOLDSBACH, LKR. LANDSHUT. Am Freitag, 30.12.2022, wurde in den frühen Abendstunden ein 22-jähriger Mann aus Ergoldsbach mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut kam es offensichtlich im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, in deren Verlauf der 22-Jährige mit einem Messerstich in den Rücken verletzt wurde und sich noch am selben Tag einer Notoperation unterziehen musste. Er befindet sich aktuell noch in ärztlicher Behandlung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte am Mittwoch, 04.01.2023, ein 19 Jahre alter Heranwachsender durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Landshut festgenommen werden, der im Verdacht steht, dem 22-Jährigen den Messerstich zugefügt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes.

Der 19-Jährige wurde am darauffolgenden Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern an.