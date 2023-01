56. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 09.01.2023, gegen 19:45 Uhr, ging ein 15-jähriger Schüler mit Wohnsitz im

Landkreis München, in Begleitung eines Bekannten durch den Nußbaumpark. Aufgrund eines Telefonats fiel der Bekannte dabei etwas zurück.

In der Folge wurde der 15-Jährige von einem ihm unbekannten jungen Mann angesprochen. Dieser forderte ihn auf, ihm seine Winterjacke auszuhändigen. Der 15-Jährige verweigerte dies zunächst. Nachdem der Täter ihm aber mit der Faust am Kinn drohte, ihn zu schlagen und er zudem eine Hand in einer Jackentasche verborgen hielt, fühlte sich der 15-Jährige so eingeschüchtert, dass er sich die Jacke widerstandslos abnehmen ließ. Im Anschluss entwendete der unbekannte Täter auch noch die Geldbörse aus der Hosentasche und entfernte sich.

Bei den sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr im Nahbereich festgestellt werden.

Der 15-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 – 21 Jahre alt, ca. 1,90 – 1,95 m groß, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzem Parka „Belstaff“ mit Kapuze, dunkler Hose und schwarzem Tuch vor dem Gesicht, sprach akzentfreies Deutsch,



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Nußbaumparks (Ludwigsvorstadt)- Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

57. Fahrlässige Tötung – Rotkreuzplatz

Am Montag, 09.01.2022 gegen 13.50 Uhr, befanden sich zwei befreundete Jugendliche (16 und 14 Jahre) mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg im Bereich Rotkreuzplatz/Leonrodstraße. Dort entwickelte sich ein Gerangel zwischen den beiden, woraufhin einer von ihnen dadurch nach hinten gestoßen wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Frau mit Wohnsitz in München die rücklings zu Boden stürzte.

Der Zustand der Frau verschlechterte sich in der Folge nun rapide. Sie wurde noch vor Ort reanimationspflichtig. Der sofort herbeigerufene Notarzt verbrachte sie unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus, wo sie schließlich kurz danach verstarb.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden durch das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) übernommen.

58. Festnahme nach zurückliegendem Fahrraddiebstahl aus Keller – Obergiesing

Am Montag, 09.01.2023, gegen 13:30 Uhr, wurde ein 31-jähriger deutscher Fahrradfahrer mit unbekanntem Wohnsitz in Deutschland in der Werner-Schlierf-Straße durch eine zivile Streifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrrad auf welchem er saß zur Eigentumssicherung nach Diebstahl ausgeschrieben war. Das Fahrrad konnte einem zurückliegenden Diebstahl aus einem Keller zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige wurde anschließend vorläufig festgenommen und nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Besitzerin ausgehändigt.

Gegen 17:00 Uhr wurden im Rahmen einer diesbezüglichen Überprüfung im Bereich eines Wohnheimes ein weiteres Fahrrad, sowie ein Kraftrad festgestellt, welche ebenfalls zur Eigentumssicherung nach Diebstahl ausgeschrieben waren. Das Fahrrad, sowie das Kraftrad konnten wieder zurückliegenden Diebstähle im Stadtgebiet München zugeordnet werden.

Ein vor Ort angetroffene 54-jährige Bewohner wurde als Beschuldigter dieser Diebstähle vor Ort vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er von der örtlichen Dienststelle aus entlassen.

Das Fahrrad und das Kraftrad wurden sichergestellt. Das Kraftrad wurde abgeschleppt und zur Verwahrstelle verbracht.

Bei der Durchsuchung wurde zusätzliche eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Gegen den 54-jährigen Bewohner wurde zusätzlich Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

59. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Fußgänger; zwei Personen verletzt – Obergiesing

Am Montag, 09.01.2023, gegen 09:00 Uhr, betrat ein 41-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München die Fahrbahn der Werinherstraße, um diese zu überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 40-jähriger Busfahrer mit Wohnsitz im Landkreis München auf der Werinherstraße mit einem Linienbus der Linie 54.

Der Fahrer des Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den querenden Fußgänger mit der rechten Frontseite. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und anschließend durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der Vollbremsung des Linienbusses stürzte eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie verletzte sich leicht und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Werinherstraße musste aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.