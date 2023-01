Sattelzug mitten auf Fahrbahn abgestellt - Wer kann Hinweise geben?

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein auf der Linksabbiegespur der B469 abgestellter Sattelzug gibt der Miltenberger Polizei Rätsel auf. Von dem unbekannten Fahrer fehlt jede Spur. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen etwa 04:00 Uhr am Montagmorgen stellte ein Verkehrsteilnehmer den Sattelzug samt seinem Auflieger auf dem Linksabbiegestreifen der B469 fest. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht und auch in der Fahrerkabine, die augenscheinlich kurz zuvor gründlich gereinigt worden war, gab es keinerlei Hinweise auf einen Besitzer bzw. den Fahrer.

Eine Streife der Miltenberger Polizei ließ den Lkw der Marke MAN und den Auflieger der Marke Krone in der Folge zunächst zur Eigentumssicherung abschleppen und hat im Umfeld der B469 umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Fahrer durchgeführt, um einen Verkehrsunfall bzw. einen Unglücksfall auszuschließen. Diese verliefen negativ.

Insbesondere auf Grund der oben genannten Feststellungen am Fahrzeug wird jedoch davon ausgegangen, dass der Fahrer den Sattelzug bewusst vor Ort abgestellt hatte. Sämtliche Recherchemöglichkeiten zum Besitzer des Fahrzeugs führten bislang nicht zum Erfolg.

Die Miltenberger Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Opferstock aufgebrochen - Beuteschaden unklar - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Unbekannte haben am Montag Opferstöcke in der Christuskirche aufgebrochen. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Küster der Kirche in der Pfaffengasse musste am Montag feststellen, dass zwei Behälter zum Sammeln von Spendengeldern aufgebrochen waren. Die unbekannten Täter müssen sich dem aktuellen Sachstand nach in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17:00 Uhr an den Vorhängeschlössern zu schaffen gemacht haben. Ob sie dabei Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen gesehen oder kann sonst Sachdienliches mitteilen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Gleich zwei Ladendiebe in der Innenstadt überführt - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Montag sind gleich zwei Diebe in Ladengeschäften aufgefallen. Sie hatten Waren im Wert von über 500 Euro bei sich. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen.

Am Mittag, gegen 12.30 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in der City Galerie einen 28-Jährigen beim Diebstahl von Parfümflaschen im Wert von über 150 Euro. Er konnte den Mann stellen und der Polizei übergeben.

Gegen 18.00 Uhr hatte der Filialleiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Herstallstraße das richtige Auge. Ihm war ein 18-Jähriger aufgefallen, der eine Jacke im Wert von rund 400 Euro in einen Rucksack eingepackt hatte, um diese offensichtlich zu stehlen. Auch er musste in die Hände er Polizei überstellt werden.

Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen.

Beide Tatverdächtige wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Polizei wieder entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zwei geklärte Unfallfluchten - Aufmerksame Zeugen in Sulzbach und Aschaffenburg helfen der Polizei

SULZBACH, LKR. MILTENBERG UND ASCHAFFENBURG. Passanten handelten bei verschiedenen Unfallsituationen goldrichtig, sodass die Polizei gleich zwei Verkehrsunfallfluchten klären konnte.

In der Sulzbacher Spessartstraße war ein 83-Jähriger, gegen 15:15 Uhr, mit seinem Pkw beim Wenden gegen eine Hauswand gefahren, hatte Teile seiner Stoßstange verloren und diese in seinen Kofferraum geladen. Anschließend fuhr er einfach davon. Ein Zeuge konnte den Vorfall glücklicherweise beobachten, sich das Kennzeichen notieren und die Obernburger Polizei verständigen. Die Beamten konnten den Unfallfahrer in der Folge samt Fahrzeug schnell ausfindig machen.

Zu einem ähnlichen Vorfall ist es um 12:00 Uhr in der Aschaffenburger Gentilstraße gekommen. Hier ist eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan beim Rangieren gegen einen dort geparkten Mercedes gefahren und ebenfalls davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch hier konnte eine aufmerksame Zeugin den Unfall beobachten und die Aschaffenburger Polizei dank mitgeteiltem Kennzeichen auf die richtige Spur bringen. Die Unfallfahrerin war rasch ermittelt.

In beiden Fällen mussten die Beamten Strafverfahren gegen die Unfallflüchtigen einleiten. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Montag, zwischen 00:30 Uhr und 08:00 Uhr, wurde ein in der Boppstraße geparkter Daewoo durch einen Verkehrsteilnehmer beschädigt.

ASCHAFFENBURG / GAILBACH. Zwischen dem 31. Dezember und dem 07. Januar wurde ein in der Aschaffenburger Straße geparkter gelber VW Tiguan an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

RÜDENAU, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr, wurde an einem in der Rosenbergstraße geparkten Opel Astra der linke Außenspiegel beschädigt. Nach einem Zeugenhinweis war möglicherweise ein Lkw mit Miltenberger Zulassung und der Aufschrift "Möbel" beteiligt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.