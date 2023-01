VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG. Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingestiegen und konnten anschließend flüchten. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Haus zwischen Sonntag,15:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr ereignet. Die Täter sind über ein Fenster in das Anwesen in der Hofellernstraße eingestiegen und haben dieses in der Folge abgesucht.

Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Würzburg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.