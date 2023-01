- - -ab hier neu:- - -

in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg

Augsburg/Oberhausen – Wie bereits in den Pressemeldungen Nr. 3328 und Nr. 3338 berichtet, ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg weiterhin umfangreich wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 27-Jährigen. Dabei kam es am 24.12.2022 gegen 22.45 Uhr im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums in der Donauwörther Straße durch einen bislang Unbekannten zu einem Übergriff.

Mittlerweile konnte ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt werden. Dieses soll lediglich als Anhalt dienen, denn auf Grund der Gesamtsituation sowie der Sichtverhältnisse zur Tatzeit sind Abweichungen zum tatsächlichen Aussehen des Tatverdächten denkbar.