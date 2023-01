0059 – Trunkenheitsdelikte

Hammerschmiede – Am gestrigen Sonntagmorgen (08.01.2023) gegen 05.45 Uhr, wurde eine 20-jährige Autofahrerin in der Karlsbader Straße kontrolliert, nachdem diese zuvor durch eine auffällige Fahrweise auffiel. Ein bei ihr durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille.



Lechhausen - Heute Morgen (09.01.2023) gegen 04.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Derchinger Straße den 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, was dann ein Alkoholtest mit rund 1,6 Promille auch bestätigte.

Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein sichergestellt und beide wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

0060 – Unfallfluchtgeschehen

Kriegshaber – Am gestrigen Sonntag (08.01.2023), zwischen 13.20 und 16.00 Uhr, wurde an einem am rechten Fahrbahnrand in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 262) abgestellten grauen VW Golf der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.



Hochzoll – Heute Nacht (09.01.2023) gegen 00.40 Uhr hörten Anwohner einen lauten Zusammenstoß in der Oberländer Straße (Höhe Hausnummer 19). Kurz darauf konnten sie einen unbekannten Autofahrer erkennen, der mit seinem Pkw in einen Zaun und die angrenzende Hecke gefahren war und anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, in Richtung Ortlerstraße weiterfuhr. An der Unfallstelle konnte Plastikteile des Unfallfahrzeugs sichergestellt werden.

Von dem gesuchten Pkw ist folgendes bekannt:

dunkle Lackierung, eckige, längliche Form, zwei runde Frontscheinwerfer; das Fahrzeug müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Haunstetten – Am vergangenen Samstag (07.01.2023) gegen 22.00 Uhr touchierte ein Autofahrer in der Rot-Kreuz-Straße mit seinem VW Golf ein dort geparktes Fahrzeug. Der Autofahrer stieg aus und besah sich eigenen Angaben zufolge das geparkte Fahrzeug, stellte aber keine Beschädigungen an diesem fest. Einen Tag später meldete er dann den Unfall bei der Polizei. Das von ihm notierte Kennzeichen des Unfallgegners stellte sich dabei allerdings als nicht richtig heraus. Anhand des Eigenschadens muss davon ausgegangen werden, dass der angefahrene Pkw ebenfalls ein entsprechendes Schadensbild aufweist.

Laut Verursacher ist der angefahrene Pkw ein großer „honigfarbener“ BMW mit Augsburger Kennzeichen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

0061 – Körperverletzung unter Jugendlichen

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (08.01.2023) kam es gegen 16.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Tatort war offenbar die Haltestelle bei der Herz Jesu Kirche in der Augsburger Straße. Dort lief eine Gruppe von fünf (männlichen und weiblichen) Jugendlichen auf dem Gehweg und wurden grundlos von etwa sieben bis zehn Jungs im Alter zwischen sieben und elf Jahren beleidigt und verfolgt. Hierbei sei es dann auch zu körperlichen Übergriffen (Schläge ins Gesicht und auf die Ohren) gekommen.

Alle aus dieser Jugendgruppe seien schwarz gekleidet gewesen, zum Teil südländischer Erscheinung und u.a. auch dunkelhäutig. Eine genauere Beschreibung konnten die Geschädigten nicht angeben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

0062 – Mobiltelefon und Geld geraubt

Oberhausen – Bereits am vergangenen Donnerstag (05.01.2023) zwischen 20.45 und 21.00 Uhr wurde einem 16-Jährigen u. a. sein Handy gewaltsam abgenommen. Dieser traf sich mit zwei Bekannten am REWE-Markt in der Donauwörther Straße, um anschließend mit diesen in einem Gebäude im Zeuna-Areal in der Äußeren Uferstraße zu rauchen. Hier waren noch zwei andere dem Geschädigten unbekannte Jugendliche oder Heranwachsende anwesend. Einer der beiden wollte auf einer Social-Media-Plattform etwas anschauen, weshalb ihm der 16-Jährige sein Mobiltelefon kurzfristig überließ. Kurz darauf wurde er von dem anderen Unbekannten mit Faustschlägen traktiert. Am Boden liegend wurden dem 16-Jährigen dann noch u. a. dessen Bankkarte, ein Spielpass und ein dreistelliger Bargeldbetrag aus dessen Jacke entnommen, bevor die beiden unbekannten Täter inklusive des Mobiltelefons flüchteten. Der 16-Jährige wurde zur vorsorglichen Untersuchung ins Klinikum gefahren, nachdem er vor Ort über Schwindel und Kopfschmerzen klagte.



Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Gruppe Jugendlicher auf dem Weg von der Donauwörther Straße bis zur Äußeren Uferstraße möglicherweise gesehen haben, aber auch Personen, die zwei aus dem Zeuna-Areal flüchtende junge Männer wahrgenommen haben.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.