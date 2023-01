NÜRNBERG. (35) Bereits am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags (25.12.2022) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten gegen 23:15 Uhr eine Vielzahl von Personen aus noch nicht geklärter Ursache in der Gostenhofer Hauptstraße in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen 10- 15 Personen in dessen Verlauf mehrere Personen geschlagen wurden.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte flüchteten mehrere an der Auseinandersetzung Beteiligte in Richtung der Rothenburger Straße und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Zwei junge Männer erlitten Verletzungen, welche medizinisch versorgt werden mussten.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 21126115 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold