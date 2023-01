HAAG I. OB., OT OBERNDORF, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Abend des 6. Januar 2023 wurde ein 37-Jähriger Ukrainer mit erheblichen Verletzungen im Bereich des Dorfplatzes aufgefunden. Die Kripo Mühldorf am Inn hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Am Freitag, den 6. Januar 2023, wurde um kurz nach 19.00 Uhr über die Integrierte Leitstelle eine schwer verletzte Person im Bereich des Dorfplatzes (zwischen Wirtshaus und Kirche) in Oberndorf (Marktgemeinde Haag i. Ob.) mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Waldkraiburg war der 37-jährige Verletzte nicht ansprechbar und wurde vom ebenfalls verständigten Rettungsdienst nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 37-jährige Ukrainer erlitt erhebliche Verletzungen, welche glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sind. Der Geschädigte befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg begann noch vor Ort mit den ersten Ermittlungen. Zur Klärung des Tathergangs hat das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn den Fall unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Am Abend des 7. Januar 2023 konnte der Geschädigte dann polizeilich einvernommen werden. In seiner Vernehmung gab er an, dass er im Bereich eines Parkplatzes einer Firma in der Alustraße von insgesamt fünf Männern unvermittelt massiv mit Faustschlägen und Fußtritten bis zur Bewusstlosigkeit attackiert worden wäre.

Beschreiben konnte er die Angreifer jedoch nicht. Der Geschädigte gab weiter an, dass die Männer russisch bzw. ungarisch gesprochen hätten.

Die Kripo Mühldorf am Inn bittet unter der Telefonnummer 08631/3673-0 um sachdienliche Hinweise in dem Fall: