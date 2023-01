NÜRNBERG. (33) In der Nacht von Freitag (06.01.2023) auf Samstag (07.01.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd einen Jugendlichen fest. Er steht im Verdacht, in ein Geschäft in Nürnberg-Langwasser eingebrochen zu sein.



Eine Anwohnerin hörte gegen Mitternacht das Klirren zerbrechenden Glases. Kurz darauf stellte sie einen Taschenlampenschein in einem Geschäft im Euckenweg fest. Einige Momente später kletterte eine männliche Person durch das eingeschlagene Fenster aus dem Laden heraus.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250,00 Euro. Den aktuellen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass die Eingangstüre zu einem nahegelegenen Kiosk ebenfalls eingeschlagen wurde. Inwiefern der vorläufig Festgenommene auch für diese Tat in Betracht kommt, wird Gegenstand weiterer Ermittlungen beim zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg sein.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Jugendlichen, weshalb er einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt wurde.



Erstellt durch: Christian Seiler