Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

BISCHOFSGRÜN, LKR. BAYREUTH. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungsarbeit der Beamten und Beamtinnen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizei Coburg konnten bei der Kontrolle eines Mannes kurz vor dem Jahreswechsel eine größere Menge Crystal aufgefunden werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt der 42-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Am 29. Dezember war der Tatverdächtige mit seinem Ford auf der Bundesstraße 303 im Bereich Bischofsgrün unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth hielten das Fahrzeug am Autohof Himmelkron an und führten eine Kontrolle durch. Hierbei fand man im Fahrzeuginneren rund 100 Gramm Crystal. Die Polizisten beschlagnahmten das Betäubungsmittel und nahmen den Fahrer vorläufig fest. Das Rauschgift hatte der Festgenommene vermutlich zuvor in der Tschechischen Republik erworben.

Am Vormittag des 30. Dezembers wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Der 42-Jährige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.