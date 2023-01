SCHWABACH. (31) Über die Weihnachtsferien brachen unbekannte Täter in drei Schulen im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Schwabach ein. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.



Im Zeitraum zwischen dem 28.12.2022 (Mittwoch) und dem 07.01.2023 (Samstag) drangen Unbekannte in die Hermann-Stamm-Realschule in der Waikersreuther Straße in Schwabach ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und verwüsteten sie zum Teil. Zu einem etwaigen Entwendungsschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Vom 31.12.2022 (Samstag) bis 07.01.2023 (Samstag) versuchten Unbekannte mutmaßlich in die Schulräume des Leibniz-Gymnasiums Altdorf in der Fischbacher Straße einzudringen. An Außentüren stellten Verantwortliche Hebelspuren sowie Fußabdrücke fest, eine Fensterscheibe wurde beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter nicht in die Räumlichkeiten.

Im Zeitraum von 07.01.2022 (Samstag), 19:00 Uhr bis 08.01.2022 (Sonntag), 20:10 Uhr, warfen Unbekannte die Fensterscheibe zu einem Raum der Mittelschule in Wendelstein in der Sperbersloher Straße ein. Sie durchsuchten mehrere Klassenzimmer und durchwühlten Schubladen und Schränke. Die Höhe eines etwaigen Entwendungsschadens ist noch unbekannt.

Insgesamt verursachten die Täter Sachschaden von über 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt in den genannten Fällen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu den einzelnen Taten bzw. zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel