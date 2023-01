49. Kellerbrand – Laim

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 11:15 Uhr, bemerkte ein 52-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Laim eine Rauchentwicklung im Keller. Anschließend schlugen die Rauchmelder Alarm. Er verständigte umgehend die Feuerwehr.

Im weiteren Verlauf konnte ein Feuer in der Heizungsanlage festgestellt werden, die durch den Brand komplett zerstört wurde. Mit jetzigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt an der Heizungsanlage nicht ausgeschlossen werden. Die Heizung und diverse dazugehörige Elektronik brannten komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

50. Diebstahl eines Kleinkraftrades – Maxvorstadt

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 03:45 Uhr, stellte eine Streife der Polizeiinspektion 44 (Moosach) in der Karlstraße eine Rollerfahrerin fest, die keinen Helm trug. Ihr Sozius, ebenfalls weiblich, trug ebenfalls keinen Helm. Die Personen wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Die 16-jährige Fahrerin des Rollers (mit Wohnsitz in München) gab gegenüber den Beamten sofort an, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ihre ebenfalls 16-jährige Beifahrerin (mit Wohnsitz in München) bestätigte, dass sie die Piaggio Vespa am Stiglmaierplatz mit laufendem Motor vorgefunden hatten. Aus Spaß setzten sie ihren Fußweg motorisiert fort.

Der Roller, im Besitz eines 80-Jährigen mit Wohnsitz in München, wurde beschlagnahmt und in die Verwahrstelle geschleppt.

Die beiden 16-Jährigen wurden nach erfolgter Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion aus entlassen. Die Erziehungsberechtigten wurden telefonisch über den Vorfall informiert. Die Schülerinnen wurden wegen des Diebstahls eines Kraftrades, als auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

51. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; fünf Personen verletzt – Untersendling

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 21:00 Uhr, fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw auf der Plinganserstraße Richtung Harras. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich als Beifahrerin eine 66-Jährige sowie als weitere Mitfahrerinnen eine 82-Jährige und eine 70-Jährige.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Jaguar Pkw auf der Lindenschmitstraße Richtung Implerstraße, Im Kreuzungsbereich der Plinganserstraße/Lindenschmitstraße kam es zur Kollision der beiden Pkw.

Durch den Unfall wurde die 66-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten wurden jeweils leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Die Unfallörtlichkeit ist durch eine Ampelanlage geregelt. Bezüglich der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Lichtzeichen sind weitere Ermittlungen notwendig.

Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

52. Körperverletzungsdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 08.01.2023, waren ein 18-Jähriger und ein 26-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) in einem Lokal in der Schwanthalerstraße. Als sie dieses gegen 04:30 Uhr verließen, wurde der 26-Jährige vor der Bar von einem ihm nicht bekannten Mann unvermittelt zunächst beleidigt und dann tätlich angegriffen. Der 26-Jährige gab an, sich an eine zerberstende Flasche zu erinnern. Nach ersten Einschätzungen geht dies mit der Schnittverletzung im Bereich von Stirn und Nase einher, die sich der 26-Jährige bei dem Vorfall zuzog. Zu der weiteren Auseinandersetzung und den Verletzungen, die sich der 18-Jährige (Schnittverletzungen am Hals, Kopfplatzwunde) zuzog, konnte keiner der beiden Opfer Angaben machen. Der 26-Jährige, als auch der 18-Jährige wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte).

Bei den Tätern handelte es sich um sechs unbekannte männliche Personen. Vier von ihnen wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Ca. 22 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, braune Haare

Täter 2:

Ca. 175 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, südländisches Aussehen, Vollbart

Täter 3:

Ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen, dickliche Statur

Täter 4:

Mittelblond und nackenlange Haare

Zu den weiteren zwei Tätern ist keine Beschreibung möglich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schwanthalerstraße, Adolf-Kolping-Straße, Schillerstraße und Sonnenstraße (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

53. Festnahme eines Reifendiebes nach Verkehrsunfall – Mittersendling

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 10:15 Uhr, beobachtete ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München, dass ein ihm unbekannter Mann an seinem Mercedes Pkw hantierte, der in der Marbachstraße ordnungsgemäß geparkt war. Erst im Nachhinein stellte der 25-Jährige fest, dass ein Vorderreifen seines Pkw demontiert und entwendet worden war.

Kurze Zeit später, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der A96 zu einem Verkehrsunfall, in dem ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Allgäu involviert war. Der Fahrer eines Daimler Pkw zeigte sich geständig auf die Nachfrage seines im Auto befindlichen Reifens, der daraufhin zweifelsfrei dem Diebstahl aus der Marbachstraße zugeordnet werden konnte.

Der entwendete Reifen wurde sichergestellt und dem 25-Jährigen letztlich wieder ausgehändigt. Der 42-Jährige, der sich nun wegen Diebstahl an einem Kraftfahrzeug zu verantworten hat, wurde nach erfolgter Sachbearbeitung im Rahmen der Unfallaufnahme wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt hier das Kommissariat 54 (Kfz.-Kriminalität).

54. Streitigkeit endet in Körperverletzung – Laim

Am Donnerstag, 05.01.2023, gegen 16:50 Uhr, gerieten in der Camerloherstraße Ecke Rushaimerstraße ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim in Streit. Der Streit eskalierte in eine tätliche Auseinandersetzung, wobei der 29-Jährige zunächst einen spitzen Gegenstand in die Hand nahm und mit der anderen Hand anfing, auf den 36-Jährigen einzuschlagen. Dieser erkannte in der anderen Hand des 29-Jährigen den Gegenstand und nahm diesen sofort an sich, um damit in Richtung des Kopfes des 29-Jährigen zu stechen.

Der 29-Jährige konnte die meisten Stiche abwehren. Er erlitt jedoch eine Schnittverletzung am Hinterkopf und mehrere kleine Stichverletzungen am Nacken und Schlüsselbeinbereich.

Ein 41-Jähriger unbeteiligter Zeuge konnte alles beobachten und verständigte die Polizei über den Notruf 110. Noch vor Eintreffen der ersten Streife kam eine dritte unbeteiligte Person als Fahrgast eines Taxis hinzu. Er stieg aus und wollte die beiden Personen trennen, indem er mit Pfefferspray auf sie einsprühte. Nach dieser Handlung fuhr er mit dem Taxi weiter und kam nicht zurück.

An der Einsatzörtlichkeit angetroffen werden konnten letztlich der 36-Jährige, der 29-Jährige und der 41-jährige Mitteiler. Der 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung zur Polizeiinspektion 41 (Laim) von wo aus er dem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt wurde. Er wurde schließlich entlassen.

Der 29-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und nach Vernehmung entlassen. Ein Messer konnte sowohl bei der Absuche des Tatortes als auch des Fluchtweges nicht aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich des unbeteiligten Dritten, der sich mit dem Taxi entfernte, laufen beim Kommissariat 24.