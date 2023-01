STEIN. (30) In der Nacht von Samstag (07.01.2023) auf Sonntag (08.01.2023) versuchte ein 28-Jähriger in eine Tankstelle in Oberasbach einzubrechen. Zivilbeamte nahmen ihn auf der Flucht fest.



Der Tatverdächtige versuchte gegen 01:40 Uhr die verschlossenen Schiebetüren der Tankstelle in der Rothenburger Straße gewaltsam aufzuschieben. Nachdem hierdurch Alarm ausgelöst worden war, ergriff er in Richtung der Nürnberger Straße die Flucht.

Wenig später nahmen ihn Zivilbeamte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich der Tankstelle fest. Der 28-Jährige gab an, Marihuana konsumiert zu haben, zudem war er merklich alkoholisiert (rund 1 Promille). Auf Grund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Beschuldigte seinen Weg fortsetzen.



Erstellt durch: Janine Mendel