WEISENDORF. (29) Wie mit Meldung 21 am 06.01.2023 berichtet, ereignete sich in den Freitagmorgenstunden ein Tötungsdelikt in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert über den aktuellen Ermittlungsstand.



Der dringend tatverdächtige 17-Jährige wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Hier wurde Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen.

Die Obduktion der 14-Jährigen ist für den heutigen Tag (09.01.2023) angesetzt.

Weitere Auskünfte zu diesem Fall an Medienvertreter erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Herr Staatsanwalt Dr. Hader, unter der Telefonnummer 09 11 321 – 27 80.

Erstellt durch: Tobias Huthmacher