HERRIEDEN. (27) Am Montagvormittag gerieten Teile eines Bekleidungsgeschäfts in Herrieden (Lkrs. Ansbach) in Brand. Ein 48-jähriger Mann musste durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen werden. Er verstarb noch an der Einsatzstelle.



Gegen 08:50 Uhr alarmierten Zeugen den Notruf, nachdem sie Flammen aus dem Geschäft am Eichelberg schlagen sahen. Neben umliegenden freiwilligen Feuerwehren fuhren Streifen der Polizeiinspektion Feuchtwangen sowie der Verkehrspolizei Ansbach zu dem Brandort. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der im Vollbrand stehende Teil des Gebäudes betreten und aus ihm eine leblose Person geborgen. Eine im Anschluss eingeleitete Reanimation blieb erfolglos – der 48-jährige Mann verstarb noch an der Einsatzstelle.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann zur Stunde noch nicht beziffert werden. Bei dem Feuer kam es zu einer enormen Rauchentwicklung, die auch den Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn A6 beeinträchtigte.

Was den Brand ausgelöst hat, ist bislang unklar. Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache vor Ort aufgenommen.



