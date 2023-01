THANNHAUSEN. Am Sonntag kam es um die Mittagszeit in der Schlesierstraße zu einem Wohnungsbrand.

Ursächlich war offensichtlich der Weihnachtsbaum, welcher mit Elektro-Kerzen bestückt war und aus bislang unbekanntem Grund in Brand geriet. Das Feuer griff auf danebenstehende Möbel über und kurz darauf brannte das komplette Wohnzimmer. Beim Versuch, die Flammen zu löschen, wurde der Hauseigentümer verletzt. Seine Ehefrau wurde durch den Rauch ebenfalls leicht verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnräume verhindert werden. Das Wohnzimmer, in dem der Baum stand, ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000,00 EUR. Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Thannhausen, Ziemetshausen und Krumbach, sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung des konkreten Brandhergangs wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

