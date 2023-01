ANSBACH. (26) In den frühen Sonntagmorgenstunden (08.01.2023) überfiel ein Mann eine Tankstelle in Ansbach. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.



Gegen 04:00 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Matthias-Oechsler-Straße, bedrohte die dort befindliche Mitarbeiterin verbal und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Als ein Passant hinzukam, flüchtete der Mann ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der Mann durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken in Autobahnnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Ein bei dem 18-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchführung einer Blutentnahme bei ihm an. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der Mann entlassen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher