43. Räuberische Erpressung mittels Elektroschocker – Neuhausen

Am Freitag, 06.01.2023, gegen 22:40 Uhr, rief ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München beim Polizeinotruf an und teilte mit, dass ihm kurz zuvor unter Androhung von Gewalt seine Daunenjacke abgenommen worden wäre.

Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, dass er zur Tatzeit gerade seine Wohnung verlassen hätte und im dortigen Hinterhof von zwei männlichen Jugendlichen angesprochen worden wäre. Diese forderten ihn auf, seine hochwertige Winterjacke auszuhändigen. Gleichzeitig wurde ihm ein Elektroschocker vorgehalten. Der 17-Jährige übergab daher die Winterjacke. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Aufgrund der Mitteilung des 17-Jährigen wurde eine Vielzahl von Streifen der Münchner Polizei zum Tatort geschickt. In der Nähe konnten zwei ebenfalls 17-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, festgestellt werden. Die beiden Personen wurden als Tatverdächtige identifiziert. Bei ihnen wurde sowohl die erbeutete Jacke als auch der Elektroschocker aufgefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

44. Wohnungseinbruch – Bogenhausen

Im Zeitraum von Freitag, 30.12.2022, 12:00 Uhr, bis Samstag, 07.01.2023, 13:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte in Bogenhausen.

Über ein Fenster auf der Gartenseite konnten die Täter gewaltsam in die Wohnung eindringen. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten u. a. Schmuck und eine Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss an die Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rohlfsstraße, Bennigsenstraße und Friedrich-Eckart-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

45. Sexuelle Belästigung in einer Diskothek; Festnahme eines Tatverdächtigen – Altstadt

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 03:00 Uhr, teilte der Sicherheitsdienst einer Diskothek in der Altstadt mit, dass es dort zu einer sexuellen Belästigung einer Frau gekommen wäre.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München eine ihm nicht bekannten 38-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, sexuell belästigt hatte, indem er sie mit der Hand gegen ihren Willen berührte. Der Sicherheitsdienst konnte den Tatverdächtigen festhalten, bis eine Streife der Münchner Polizei eintraf.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

46. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in ein Bürogebäude – Isarvorstadt

Am Sonntag, 08.01.2023, gegen 02:40 Uhr, meldete sich eine Anwohnerin aus der Isarvorstadt beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass gerade jemand versuchen würde, in Büroräume im Erdgeschoss Ihres Wohnanwesens einzubrechen.

Sofort wurde eine Vielzahl an Streifen zum Einsatzort geschickt. Dort konnten die Einsatzkräfte in den Büroräumen einen 21-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ohne Wohnsitz in Deutschland festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen warf der Tatverdächtige eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und gelangte so in das Gebäude. Bei dem 21-Jährigen wurde Einbruchswerkzeug sowie mögliche Tatbeute aus anderen Taten aufgefunden. Der Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und wird einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

47. Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus – Au

Am Samstag, 07.01.2023, gegen 22:00 Uhr, wurde die Feuerwehr München über eine Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in der Au verständigt. Über die Feuerwehr wurde auch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert.

Mehrere Streifen wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der Löscharbeiten und der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein Kinderwagen, der im Treppenhaus abgestellt war, in Flammen stand. Der Rauch hatte sich im gesamten Treppenhaus verteilt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Fünf Hausbewohner hatten Rauchgase eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kreuzung Auerfeldstraße und Balanstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

48. Räuberische Erpressung durch Jugendliche – Neuperlach

Am Samstag, 07.01.2023, gegen 21:00 Uhr, rief ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau beim Polizeinotruf 110 an. Er teilte mit, dass er etwa eine halbe Stunde zuvor im Bereich des U-Bahnhofes Neuperlach-Zentrum von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und ausgeraubt worden wäre.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass der 17-Jährige aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus angesprochen worden war. Einer der ihm unbekannten Jugendlichen forderte die Herausgabe u. a. seiner mitgeführten Tasche und drohte ihm Gewalt an. Anschließend trat der Täter den 17-Jährigen gegen die Beine und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Dem 17-Jährigen gelang schließlich die Flucht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, braune Augen; bekleidet mit einem grünen Flecktarnmantel, einer dunkelblauen Jeans, schwarz-weißen Sneaker

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Neuperlach-Zentrum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.