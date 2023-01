WÜRZBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in den Restaurantbereich eines Hotels eingestiegen und hat Bargeld entwendet. Die Kripo Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Hotel an der Juliuspromenade zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Samstag, 05:50 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter ist gewaltsam über eine rückwärtige Tür in das Restaurant des Hotels eingestiegen und kurze Zeit später mit Bargeld geflüchtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.