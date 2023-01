WÜRZBURG / ZELLERAU. Ein Unbekannter hat am Freitagmittag einen Pkw aufgebrochen und mehrere hundert Bargeld. Insbesondere auf Grund der kurzen Tatzeitraums erhofft sich die Kriminalpolizei Würzburg Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach trat der Unbekannte zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr an den geparkten Pkw in der Mainaustraße (Höhe Sportgelände Würzburger FV) heran. Er öffnete den weißen Kia Picanto gewaltsam und flüchtete kurze Zeit später mit seiner Tatbeute. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter 0931/457-1732.