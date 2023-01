0044 – Einbruch in Apotheke

Stadtbergen – Am Freitag (05.01.2023) fiel Passanten ein Jugendlicher auf, der auf einem E-Scooter in der Bauernstraße unterwegs war. Als er dort offenbar das Schaufenster einer Apotheke beschädigte und anschließend zu Fuß flüchtete, wurde die Polizei verständigt. Eine Streife konnte vor Ort feststellen, dass nicht nur das Schaufenster beschädigt wurde, sondern sich der Jugendliche offenbar auch Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hat. Eine parallel laufende Fahndung war bereits nach wenigen Minuten erfolgreich. Der Jugendliche konnte durch Beamte im Nahbereich festgestellt und angehalten werden. Dabei verhielt er sich gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv und versuchte diese zu treten bzw. zu beißen. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv.

Bei ihm wurden mehrere Süßigkeiten sowie Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich aufgefunden. Beides könnte nach bisheriger Einschätzung aus der Apotheke stammen und wurde deshalb sichergestellt.

Da der Jugendliche offensichtlich unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stand, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt, u.a. weil er nach Zeugenangaben mit einem E-Scooter unterwegs war. Hierfür gelten die gleichen vorgeschriebenen Alkoholgrenzen wie beim Fahren mit einem Kraftfahrzeug.

Auch bei der Blutentnahme leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand und spuckte zudem nach den Beamten. Da sein aggressives Verhalten sich über längere Zeit in keinster Weise änderte und er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich einer entsprechenden Facheinrichtung übergeben. Die Erziehungsberechtigten wurden über die Vorfälle umgehend informiert.

Der entstandene Sachschaden dürfte bei bis zu 3.000 Euro liegen.

Die Polizei ermittelt nun neben des Einbruchgeschehens wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss.



0045 – Fahrer unter Drogeneinfluss

Langweid a. Lech - Am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr konnte in der

Donauwörther Straße in Langweid/ Stettenhofen ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer

von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Drogentest deutete auf einen Amphetaminkonsum vor Fahrtantritt hin.

Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, der betroffene Fahrer wurde zur

Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle nach Gersthofen verbracht.

Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem voraussichtlichen Bußgeld von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot.



0046 - Jugendlicher mit „frisiertem“ Roller unterwegs

Aichach - Am Donnerstag, den 05.01.2023 gegen etwa 18:50 Uhr sollte ein Roller/Kleinkraftrad in der Bahnhofstraße 29 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf dem Roller befanden sich zwei Personen, wobei der Sozius keinen Helm trug. Bei der Nachfahrt konnte festgestellt werden, dass der Roller deutlich über 45 km/h schnell ist. Als der Roller angehalten werden sollte, flüchtete der Fahrer zunächst, jedoch konnte der Sozius, ein 14jähriger Jugendlicher aus Aichach, angehalten werden.

Der Fahrer des Rollers konnte sodann ermittelt und im weiteren Verlauf auch in Aichach angetroffen werden. Bei dem Rollerfahrer handelte es sich um einen 15jährigen Jugendlichen der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Roller, welcher als Kleinkraftrad bis 45 km/h deklariert ist, wurde zudem sichergestellt.

Den 15jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und den Halter des Rollers, ebenfalls ein 15jähriger Jugendlicher aus Aichach, eine Anzeige wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.



0047 - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Genderkingen - Am frühen Nachmittag des 05.01.2023 ereignete sich auf der B 16 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkws. Eine 23-Jährige wollte auf Höhe der Abfahrt in Richtung Oberndorf die B 16 verlassen. Beim Linksabbiegen übersah sie jedoch den ihr entgegen kommenden Pkw eines 38-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Unfallverursacherin gedreht und von der Linksabbiegerspur auf die Fahrspur in Richtung Donauwörth geschleudert. Der 27-jährige Führer eines Pkws, der in Richtung Donauwörth unterwegs war, konnte einen frontalen Zusammenstoß mit der Unfallverursacherin nicht mehr vermeiden.

Da alle Personen die Sicherheitsgurte angelegt hatten, kamen insgesamt vier Pkw-Insassen mit leichten Verletzungen davon. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.

Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden bis alle Fahrzeuge abgeschleppt waren. Die Feuerwehren aus Rain und Genderkingen, die mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort waren, richteten hierzu eine Umleitung ein.