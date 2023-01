KEMPTEN/ST.MANG. In der Nacht vom 05.01.2023, auf den 06.01.2023, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft im Süden von Kempten. Die unbekannten Täter hebelten mit einem nicht näher bestimmbaren Werkzeug die Eingangsschiebetüre auf und gelangten so in das Objekt. Dort entwendeten sie gezielt eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln im Wert von ca. 500 Euro und flüchteten anschließend wieder durch den Haupteingang. Es entstand ein Sachschaden an der Schiebetüre in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0831/9909-0 entgegen genommen (KPI Memmingen – KDD).

