REGENSBURG. Der seit gestern entflohene Rachid CHOUAKRI ist weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet international und bittet weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Polizei fahndet seit der Flucht mit starken Kräften nach dem Mann. Zum Einsatz kamen und kommen Polizeihubschrauber, Personensuchhunde und geschlossene Polizeieinheiten. Die fahndungskoordinierende Polizeiinspektion Regenburg Süd hat ihre Kräfte erheblich verstärkt und ist im Stadtgebiet spürbar präsent. Die Suche nach dem Geflohenen wurde bereits gestern international ausgeweitet. Die Fahndungen werden parallel von intensiven Ermittlungen zum Häftling begleitet.

Bislang gingen 25 Hinweise aus der Bevölkerung ein, die bereits abgearbeitet wurden oder noch werden. Ein konkreter Hinweis auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen liegt noch nicht vor. Detaillierte Angaben zu den Hinweisen sind aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde Rachid Chouakri am gestrigen Tag zur Verhandlung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte von der Polizei am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. In einer Verhandlungspause zogen sich er und sein Verteidiger zur Beratung in ein Anwaltszimmer im Erdgeschoss zurück. Wie üblich befanden sich dabei nur Chouakri und sein Verteidiger im Raum. Dabei floh Chouakri über ein Fenster und flüchtete über die Augustenstraße in Richtung Kumpfmühler Straße und die Margaretenstraße. Der Vorsprung von wenigen Sekunden ermöglichte die Flucht vor dem verfolgenden Beamten.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung!

Hinweise zum Aufenthaltsort des CHOUAKRI sollen sofort über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden! Sprechen Sie den Flüchtigen nicht an, sondern verständigen Sie die Polizei. Der Mann könnte gewalttätig reagieren.

Beschreibung des Flüchtigen: