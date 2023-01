0036 – Einbruch in Wohnobjekt

Stadtbergen/Aichach – In der Zeit von Samstag (31.12.2022) 08:00 Uhr auf Montag (02.01.2023) 12:30 Uhr wurde in ein Haus in der Straße Am Uneben in Stadtbergen eingebrochen. Eine oder mehrere unbekannte Person/en verschafften sich Zutritt in das Objekt und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.

Bei dem Einbruch wurde ein Tresor entwendet, welcher im Laufe des 02.01.2023 in einem Waldstück an der St2047 südlich von Klingen bei Aichach aufgefunden wurde. Der Tresor lag geöffnet im Bereich eines dortigen Feldwegs.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen, die in der Straße Am Uneben in Stadtbergen im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. Zudem werden auch Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum an der St2047 und dem Waldstück verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

0037 – Verkehrskontrollen führen zu mehreren Anzeigen

Autobahn A8/Bundesstraße B2 – Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg stellte am Mittwoch (04.01.2023) bei Kontrollen mehrere Verkehrsverstöße fest.

Ein 34-jähriger Lkw-Fahrer wurde gegen 10:45 Uhr auf der Bundesstraße 2 auf der Höhe Nordendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Sattelzuges den erforderlichen Führerschein der Klasse CE seit über einem halben Jahr nicht verlängert hatte. Er dufte nicht nur die Fahrt nicht fortsetzen, sondern muss sich nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bei einer Kontrolle der Fahndungskontrollgruppe gegen 15:30 Uhr auf der BAB 8 auf Höhe Neusäß stellten die Beamten bei einem 26-Jährigen eine vorliegende Fahrerlaubnissperre fest. Der BMW-Fahrer war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und räumte dies den Kollegen gegenüber auch ein. Auch er durfte die Fahrt nicht fortführen und muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Als weitere Kollegen der Verkehrspolizei gegen 20:30 Uhr auf der BAB 8 auf der Höhe Zusmarshausen ein Gespann bestehend aus einem Kleintransporter (besetzt mit 6 Personen) und einem Anhänger mit Gepäck und einem Küchengroßgerät kontrollierten, stellten sie fest, dass der 58-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Gespann vorzeigen konnte. Zwar zeigte der Fahrer ein Dokument vor, dass ihn in Rumänien zum Führen des genannten Gespannes ermächtigte, aber in Deutschland keine Gültigkeit besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer konnte seine Fahrt vorerst nur ohne Anhänger fortsetzen. Der Mann muss sich ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen 10:30 Uhr fiel einer zivilen Video-Streife der Verkehrspolizei ein VW auf, der mit circa 250 km/h und vermindertem Sicherheitsabstand auf der A8 in Fahrtrichtung München fuhr. Der 29-jährige Fahrer unterschritt auf der Höhe Edenbergen den erforderlichen Abstand (Faustformel: halber Tachowert) auf weniger als ein Viertel des Tachowertes. Der Mann hätte somit einen Mindestabstand von 125 Metern einhalten müssen, er wurde jedoch mit einem Wert von unter 50 Meter mit dem Videomesswagen gefilmt. Der Fahrer muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld von circa 500 Euro rechnen.

0038 - Aktion „Süßes oder Saures“ / „Zitronenaktion“ der Polizeiinspektion Friedberg

Friedberg - Am Mittwoch den 11.01.23 plant die Polizeiinspektion Friedberg zusammen mit einer 5. Klasse des Gymnasiums Friedberg die „Zitronenaktion“.

Diese Aktion wird zum ersten Mal im Bereich Friedberg durchgeführt und war in der Vergangenheit im Bereich Augsburg sehr erfolgreich.

Die Einsatzkräfte der Polizei Friedberg werden an diesem Tag tatkräftig durch die Schüler der 5. Jahrgangsstufe unterstützt und die Verkehrssünder zur Rede gestellt.

Bei der Aktion werden Polizeibeamte die Geschwindigkeit sämtlicher Fahrzeuge vor der Schule messen und das Halteverbot im Bereich der beiden Schulen überwachen. Die Verkehrsteilnehmer werden angehalten und durch die Schüler unter Anleitung der Polizei kontrolliert.

Sollten sich die Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln gehalten haben, werden diese mit einer kleinen Überraschung von den Kindern „belohnt“.

Diejenigen Verkehrsteilnehmer, die sich nicht regelkonform verhalten haben, werden von den Schülern mit einem Biss in eine Zitronenscheibe „bestraft“.

Die Polizei Friedberg lädt Medienvertreter*innen

am Mittwoch, 11.01.23 um 07:30 Uhr

zur Kontrollstelle am staatlichen Gymnasium Friedberg

(Rothenbergstraße 3 86316 Friedberg)

Recht herzlich ein, um die Aktion aktiv zu begleiten.