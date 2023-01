SCHWANDORF, LKR. SCHWANDORF. Wie bereits berichtet kam es am Samstag, 12. November 2022, in der Schwandorfer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Personen durch Schnitte verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt seitdem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde nun verhaftet.

Gegen den 20-jährigen Schwandorfer mit syrischer Staatsangehörigkeit bestand bereits ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er stellte sich am gestrigen Mittwoch (4. Januar 2023) im Beisein seiner Anwältin bei der Kriminalpolizei in Amberg, machte jedoch keine Angaben. Der dringend Tatverdächtige wurde am heutigen Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg dauern an.